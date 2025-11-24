Taşacak Bu Deniz'e yeni oyuncu! Emirhan Parlak ilk karesini yayınladı

Son olarak 7. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. En çok izlenen yapımlar arasında zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz'e 21 yaşındaki Emirhan Parlak katıldı.

TAŞACAK BU DENİZ'E GEZEP'İN GENÇLİĞİ GELİYOR

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'e flashback sahneleri için yeni bir oyuncu geliyor.

Dizide her oyuncunun gençlik zamanını oynayan oyuncular yer alıyor. Dizide Gezep rolüyle yer alan Onur Dilber2in gençliği bu hafta ekranlarda olacak. Onur Dilber'in gençliğini ise Emirhan Parlak oynayacak.