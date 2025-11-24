Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'e yeni oyuncu! Emirhan Parlak ilk karesini yayınladı

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Astepe'nin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisine yeni bir isim katıldı. Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne genç oyuncu Emirhan Parlak katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz'e yeni oyuncu! Emirhan Parlak ilk karesini yayınladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 10:10

Son olarak 7. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. En çok izlenen yapımlar arasında zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz'e 21 yaşındaki Emirhan Parlak katıldı.

TAŞACAK BU DENİZ'E GEZEP'İN GENÇLİĞİ GELİYOR

Başrolünde ve Ulaş Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'e flashback sahneleri için yeni bir oyuncu geliyor.

Taşacak Bu Deniz'e yeni oyuncu! Emirhan Parlak ilk karesini yayınladı

Dizide her oyuncunun gençlik zamanını oynayan oyuncular yer alıyor. Dizide Gezep rolüyle yer alan Onur Dilber2in gençliği bu hafta ekranlarda olacak. Onur Dilber'in gençliğini ise Emirhan Parlak oynayacak.

Taşacak Bu Deniz'e yeni oyuncu! Emirhan Parlak ilk karesini yayınladı

Sıkça Sorulan Sorular

EMİRHAN PARLAK KİMDİR?
21 yaşındaki Emirhan Parlak, Sakarya Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi. Yer aldığı ilk dizi projesi ‘’Gecenin Ucunda’’ dizisi oldu.
ETİKETLER
#deniz baysal
#diziler
#Taşacak Bu Deniz
#Emirhan Parlak
#Ulaş Astepe
#Onur Dilber
#Yeni Karakter
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.