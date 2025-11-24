Menü Kapat
İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı, doluluk seviyesi yüzde 20’nin altına düştü (24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları)

Kasım 24, 2025 10:06
1
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul barajları alarm veriyor. Kurak geçen yazın ardından sonbaharın da beklenen yağışı bırakmaması, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda kimi barajlarda tekil doluluk oranları yüzde 2 seviyelerini görmüştü. Ancak 24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranlarına bakıldığında su seviyesinin yüzde 20’nin altına düştüğü görüldü…

2
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının genel doluluk oranları yakından takip ediliyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan megakentte baraj doluluk oranlarının düşük seviyeye ulaşması artık korkutucu boyutlara ulaştı. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde kent genelinde yağış beklenirken, bu yağışların da baraj doluluk oranlarına etki etmesi umut ediliyor…

3
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

24 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 24 Kasım itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 19,57’ye geriledi.

4
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

24 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli: 17,34
  • Darlık: 28,49
  • Elmalı: 50,05
  • Terkos: 21,97
  • Alibey: 12,19
  • Büyükçekmece: 21,65
  • Sazlıdere: 19,35
  • Istrancalar: 21,72
  • Kazandere: 1,7
  • Pabuçdere: 3,61

5
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

24 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ’nin resmi sitesinden yapılan paylaşımlarda, baraj doluluk oranları sadece günlük değil, geçmiş yıllara ait veriler de yer alıyor. Buna göre aynı farklı yıllardaki oranlara da ulaşmak ve analiz yapmak mümkün oluyor.

Bu kapsamda son 10 yılın verilerine bakıldığında baraj doluluk oranlarının 2025 yılında en düşük seviyeye ulaştığı görülüyor. Diğer yandan 2016, 2020 ve 2023 yıllarında da su seviyelerinin belirgin oranda düşük olduğu görülüyor.

6
24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İşte yıllara göre karşılaştırmalı baraj doluluk oranları

  • 2015: 64,7
  • 2016: 34,98
  • 2017: 55,41
  • 2018: 49,35
  • 2019: 36,59
  • 2020: 26,3
  • 2021: 41,52
  • 2022: 35,19
  • 2023: 23,78
  • 2024:27,75
  • 2025: 19,57

