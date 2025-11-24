İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı, doluluk seviyesi yüzde 20’nin altına düştü (24 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları)

24 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ’nin resmi sitesinden yapılan paylaşımlarda, baraj doluluk oranları sadece günlük değil, geçmiş yıllara ait veriler de yer alıyor. Buna göre aynı farklı yıllardaki oranlara da ulaşmak ve analiz yapmak mümkün oluyor.

Bu kapsamda son 10 yılın verilerine bakıldığında baraj doluluk oranlarının 2025 yılında en düşük seviyeye ulaştığı görülüyor. Diğer yandan 2016, 2020 ve 2023 yıllarında da su seviyelerinin belirgin oranda düşük olduğu görülüyor.