Son asgari ücret kulisi geldi! Zamlı maaş ne kadar olacak? Geçen seneki hesaplamayla net rakam verildi

Asgari ücret zammı kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte vatandaşın gündeminde iyiden iyiye ilk sıralara yerleşti.

Son olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.

Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İşte son kulisler ve son rakamlar!