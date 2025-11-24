Menü Kapat
Son asgari ücret kulisi geldi! Zamlı maaş ne kadar olacak? Geçen seneki hesaplamayla net rakam verildi

Kasım 24, 2025 09:56
1
Son asgari ücret kulisi geldi! Zamlı maaş ne kadar olacak? Geçen seneki hesaplamayla net rakam verildi

Asgari ücret zammı kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte vatandaşın gündeminde iyiden iyiye ilk sıralara yerleşti. 

Son olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.

Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 

İşte son kulisler ve son rakamlar!

2

EKONOMİ ÇEVRELERİNDE HANGİ TAHMİNLER KONUŞULUYOR?

 Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı. 
 

3

 Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

4

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verildiği de anımsatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

5

Yüzde 20'lik zam halinde net 26 bin 584 TL, brüt 31 bin 206 TL oluyor. Yüzde 25 zam gerçekleşirse zam oranı net 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL'ye çıkıyor.

6

 ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ ETKİLER?  

Asgari ücret sadece maaş belirleme aracı değil, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturuyor.   

 

 

7

Asgari ücret kıdem tazminatı tavanı, SGK idari para cezaları, engelli çalışan destekleri, doğum ve askerlik borçlanmaları, hizmet borçlanmaları, SGK teşvik limitleri, burs ve sosyal yardım kıstasları gibi birçok uygulama kalemlerini etkiliyor.

