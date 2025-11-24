Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 | Hüseyin Bahcivan

Öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak? Bakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü programını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura çekimi bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak? Bakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü programını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 10:12

15 bin ataması için başvuru süreci 21 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen atamaları bugün yapılacak.

Adaylar tarafından öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak? Bakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü programını duyurdu

ÖĞRETMEN ATAMALARI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA YAPILACAK 24 KASIM?

MEB tarafından yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında yer alan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ziyaretlerin ardından ise öğretmen atamaların yapılacağı program başlayacak. Öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeleri bekleniyor.

MEB tarafından kura çekiminin gerçekleştirileceği saat hakkında bir açıklama yapılmadı. NTV'nin haberine göre kura çekiminin saat 14.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak? Bakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü programını duyurdu

ÖĞRETMEN ATAMALARI KURA ÇEKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura çekimi sonuçlarına adaylar e-Devlet sisteminde bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden erişim sağlayabilecekler.

TGRT Haber
