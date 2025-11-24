Öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak? Bakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü programını duyurdu

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 21 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen atamaları kura çekimi bugün yapılacak.

Adaylar tarafından öğretmen atamaları kura çekimi saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA YAPILACAK 24 KASIM?

MEB tarafından yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında yer alan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ziyaretlerin ardından ise öğretmen atamaların yapılacağı program başlayacak. Öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeleri bekleniyor.

MEB tarafından kura çekiminin gerçekleştirileceği saat hakkında bir açıklama yapılmadı. NTV'nin haberine göre öğretmen ataması kura çekiminin saat 14.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KURA ÇEKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kura çekimi sonuçlarına adaylar e-Devlet sisteminde bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden erişim sağlayabilecekler.