Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Binlerce kuş türünün ev sahibi ciddi tehlike altında! Arin Gölü kuraklıkla boğuşuyor

Bitlis'te doğa tutkunlarının Arin Gölü endişesi bölgeye damga vurdu. Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan göl ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Arin köyünden başlayıp 15 kilometre yürüyüş yaparak göldeki tehlikeye dikkat çeken grup üyeleri gölün kurumasının kuşların yaşam alanını tehdit ettiğini belirtti.

Binlerce kuş türünün ev sahibi ciddi tehlike altında! Arin Gölü kuraklıkla boğuşuyor
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
10:07
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
10:07

Bitlis'te doğa tutkunları ve bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen Aktivistleri Arin Köyü'nden yaklaşık 15 kilometrelik yaptıkları yürüyüşle kuraklığa karşı farkındalık oluşturdu.

Binlerce kuş türünün ev sahibi ciddi tehlike altında! Arin Gölü kuraklıkla boğuşuyor

ÇEKİLME 200 METREYİ GEÇTİ

Dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, angıt ve kılıçgaga gibi pek çok kuş türünün yaşadığı ve ürediği Arin Gölü'nün son yıllarda su seviyesinin hızla düşmesi nedeniyle ciddi bir tehdit altına girdiğini ifade eden aktivistler, "Son birkaç yılda gölde 200 metrelik su çekilmesi yaşandı ve kuruma hızla devam ediyor. Göldeki su seviyesinin hızla düşmesi; tarımsal sulama, vahşi sulama ve gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor. Son birkaç yıldır bu göle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu yıl ile geçen yıl arasındaki fark oldukça belirgin. Çekilme 200 metreyi geçti ve hızla devam ediyor. Bu hızla devam ederse, göl 5 yıl içinde tamamen kuruyabilir. Arin Gölü, ekosistem için çok önemli bir alan. Burası, yüzlerce kuş türünün üreme ve yaşam alanı. Eğer bu kuruma devam ederse, yalnızca göl değil, buradaki canlı yaşamı da ciddi şekilde tehdit altına girecek" dedi.

Binlerce kuş türünün ev sahibi ciddi tehlike altında! Arin Gölü kuraklıkla boğuşuyor

"DURUM İÇLER ACISI"

Grup üyelerinden Nusret Altan ise Arin Gölü'nün yanı sıra Van Gölü'nün de benzer bir tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Arin Gölü'ndeki durum gerçekten içler acısı. Daha önce keyifle geldiğimiz bu yerin bu şekilde kuruduğunu görmek çok üzücü. Van Gölü için de aynı sorun söz konusu. Havzada 6 binin üzerinde su kuyusu var. Bu, büyük bir su israfı anlamına geliyor. Eğer bu şekilde devam ederse, Van Gölü de aynı akıbeti paylaşabilir" diye konuştu.

Binlerce kuş türünün ev sahibi ciddi tehlike altında! Arin Gölü kuraklıkla boğuşuyor
