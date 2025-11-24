Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Paraşütçüler görev başına geçti! Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek

Bursa'da Temmuz ayında yanan yüzlerce hektarlık orman için paraşütçüler işbaşına geçti. Öğrencilerin hazırladığı tohumlar yanan ormanları yeniden yeşertmek için yamaç paraşütçüleri tarafından yangının yaşandığı bölgelere bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Paraşütçüler görev başına geçti! Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 10:23

ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde, başlatılan projeyle yanan ormanlar tekrardan yeşerecek. Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gürsu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe yamaç paraşütçüleri de destek verdi. 'Tohumdan Ormana Projesi' kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile gönüllü sporcular tarafından bölgede toplanan meşe palamudu tohumları, organik kil ve kompost toprakla karıştırılarak Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tohum toplarına dönüştürüldü.

Paraşütçüler görev başına geçti! Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek

PARAŞÜTÇÜLER TOHUMLARI YANAN BÖLGELERE SERPTİ

Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı'ndan havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotlarınca geçen temmuz ayında yanan bölgeye serpildi. 'Geleceğe Nefes Olsun, Gürsu Yeniden Yeşersin' sloganıyla düzenlenen etkinlik, kurumların ve gönüllü yamaç paraşütçülerin ortak çabasına örnek oldu. Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.

Paraşütçüler görev başına geçti! Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek

ETKİNLİĞE BİR ÇOK KİŞİ KATILDI

Etkinliğe; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat, Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Olçum ve Orman İşletme Şefi Aziz Yazak, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Özcan, gönüllü yamaç paraşütçüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Paraşütçüler görev başına geçti! Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğla'da orman yangını felakete dönüşmeden durduruldu
Orman yangınına müdahale eden Denizli ekibi ölümden döndü
ETİKETLER
#bursa
#çevre
#gönüllü
#Yangın Recovery
#Ağaçlandırma
#Nema Yamaç Paraşütü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.