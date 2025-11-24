Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar artık ülkeye sokulmayacak: 1 Ocak'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı merdiven altı üretimler için düğmeye bastı. 2026 itibarıyla başlanacak uygulamada isimsiz üretilen oyuncakların ülkeye girişi engellenecek. Gerekli bilgilerin yer almadığı ürünler 'işaretleme eksikliği' nedeniyle geri gönderilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar artık ülkeye sokulmayacak: 1 Ocak'ta başlıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 10:29

2026 için hazırlıklara başladı. ile piyasada yönetmeliğe aykırı ürünlerin satışı engellenecek. Bakanlık özellikle isimsiz olarak üretilen oyuncakları radarına aldı. 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla, kimin ürettiği belli olmayan 'isimsiz' oyuncakların ülkeye girişi yasaklanacak.

UYGULAMA 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek. Bilgilerin eksik olması hâlinde denetim olumsuz olacak.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar artık ülkeye sokulmayacak: 1 Ocak'ta başlıyor

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Türkiye’de piyasaya sunulan ithal edilen oyuncaklarda imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine yer vermesi gerekiyor. Ancak bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar artık ülkeye sokulmayacak: 1 Ocak'ta başlıyor

ÜLKEYE SOKULMAYACAK

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Bu oyuncaklar artık ülkeye sokulmayacak: 1 Ocak'ta başlıyor

Bu bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı’ndan zararlı reklamlara sıfır tolerans!
Skandal ürün Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi! Satıştan kaldırıldı, idari süreç başladı
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#Oyuncak Güvenliği
#İthalat Denetimi
#İsimsiz Ürün
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.