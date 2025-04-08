Kabak pişirip yedi başına gelmeyen kalmadı! Zehirli olduğunu öğrenince şoke oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te organik ürünlerin satıldığı bir marketten kabak alıp yiyen adamın hayatı kabusa döndü. İlk olarak dökülen saçlarına, sakallarına, dökülen derisine anlam veremeyen Bertrand Carbonneaux'u arkadaşı uyardı.

Bertrand Carbonneaux, Paris'te organik ürünlerin satıldığı bir marketten alışveriş yaptı. Vegan olması nedeniyle sebze ağırlıklı alışveriş yapan Bertrand, eve geldiğinde aldığı yeşil kabakla bir yemek yaptı ve ardından olanlar oldu. Kabağı yerken normalden farklı acı bir tat fark etse de devam eden 52 yaşındaki Bertrand, gece boyunca kustu. Ardından ise saçı, sakalı hatta derisi dökülmeye başladı.

TÜM KABAKLAR YENİLEBİLİR DEĞİL!

Yaşadıklarını bir arkadaşıyla paylaştığında ise kabak yiyip yemediğini sordu. İnternette yaptığı araştırmayla neye uğradığını şaşıran Bertrand, tüm kabakların yenilebilir olmadığını öğrendi.

'ACI KAVUNLARA DİKKAT!'

Fransız Gıda Güvenliği Ulusal Ajansı'nın (ANSES) internet sitesinde ''Acı kavunlara dikkat!'' uyarısını fark eden Bertrand, bazı kabak türlerinin zehirli olabileceğini ve kukurbitasin adı verilen tahriş edici ve acı maddeler içerdiğini fark etti.

Le Parisien'in haberine göre açıklamada ise bu kabağı yedikten sonra karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, kanlı ishal ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği yazıyordu.

İKİ KADIN DA SAÇLARINI KAYBETTİ

Dermatolog Philippe Assouly ise bir çalışmasında kabak yedikten sonra saçlarını kaybeden iki kadından bahsediyordu. Bertrand, öğrendikleri karşısındaki şaşkınlığını atlattıktan sonra sosyal medya hesabından zehirli kabaklarla alakalı farkındalığı artırmak için başına gelenleri anlattı.

ZEHİRLİ KABAK NASIL ANLAŞILIR?

Uzman Dr. Gérald Kierzek ise kabağın zehirli olup olmadığını gözle anlamanın imkansız olduğunu, pişirmeden önce tadına bakılması gerektiğini ve acılık varsa yenmemesi konusunda uyarıda bulundu.