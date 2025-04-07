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 | Berrak Arican

Hava yoluyla bulaşıyor beyinden başlayıp tüm vücudu sarıyor! Menenjit hastalığı 156 kişiyi öldürdü

Nijerya'da menenjit hastalığı 23 eyalete yayıldı. Ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. Ülkede çok sayıda vaka olduğu belirtildi.

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Hava yoluyla bulaşıyor beyinden başlayıp tüm vücudu sarıyor! Menenjit hastalığı 156 kişiyi öldürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:04

Nijerya'da menenjit nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ocak ayından bu yana 156 kişi menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin 23 eyaletine yayılan hastalık bu dönemde 1858 kişiye bulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için yeni tedbirler alındığı açıklandı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Hava yoluyla bulaşıyor beyinden başlayıp tüm vücudu sarıyor! Menenjit hastalığı 156 kişiyi öldürdü

MENENJİT HASTALIĞI NEDİR?

Menenjit, virüs, bakteri, mantar ya da parazit kaynaklı beyni saran zarların ve omuriliğin iltihaplanması ile yaşanan bir hastalıktır. Ense sertliği, bulantı, ateş, baş ağrısı gibi durumlar menenjitin neden olduğu belirtilerdir. Ayrıca kişide sağırlık, nörolojik sorunlar olan epilepsi, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve hatta ölüme neden olabilir.

MENENJİT'İN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menenjit belirtileri şunlardır:

  • Ateş
  • Şiddetli ve yoğun baş ağrısı
  • Işığa karşı duyarlılık (fotofobi)
  • Boyun ve ensede sertlik
  • Zihinde bulanıklık (konfüzyon)
  • Halsizlik ve aşırı uyku hali
  • Konsantre olmada güçlük
  • Kusma
  • Nöbetler
  • Eklem ağrıları
  • Sinirli olma gibi duygudurum bozuklukları
  • İştah kaybı
  • Döküntüye benzeyen küçük yuvarlak noktalar

Sıkça Sorulan Sorular

Menenjit hastalığından nasıl korunur?
Bebek ya da çocukları olduğu kadar yetişkinleri de etkileyebilen menenjitten en önemli korunma yöntemi virüs ve bakterilere karşı aşılanmadır.
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