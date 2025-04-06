Uzmanlar adeta 'zehir' diyor! İşte en zararlı çorba

Ruslar ve Ukraynalıların geleneksel çorbası, en zararlılardan biri seçildi. Solyanka çorbası olarak bilinen lezzet, zengin ve besleyici olarak düşünülürken uzmanlardan uyarı geldi.

Rus mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan Solyanka çorbası, uzmanlardan geçer not alamadı. Ukraynalıların ve Rusların sıklıkla tükettiği hatta zengin ve besleyici olarak düşündükleri çorba aslında özellikle bazı kişiler için adeta zehir.

ÖZELLİKLE BU HASTALIKLARI OLANLAR UZAK DURSUN!

Uzmanlar, Solyanka çorbasının içindeki et türleri, yüksek miktarda yağ ve baharatları nedeniyle kalp, damar ve mide hastalıkları olan kişilerin bu çorbayı tüketmemesi gerektiğini söylüyor. Bu geleneksel yemeğin sağlıklı bireyler tarafından bile ölçülü şekilde tüketilmesi önerilirken, bol baharatlı olması sebebiyle gastrit ve mide ülseri olan kişilere asla tavsiye edilmiyor.

BU ÇORBADAN VAZGEÇEMEDİLER

Solyanka zeytin, turşu ve limon gibi asit oranı yüksek ekşi ürünlerle hazırlanması nedeniyle de pankreas rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturuyor. Ayrıca, aşırı tüketimi bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına da neden olabiliyor.

Bu çorba, kalp ve damar hastalıklarına yol açsa da Ukraynalılar ve Ruslar tarafından çok seviliyor ve hala sıklıkla tüketiliyor.