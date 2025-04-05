Yemekten ölü kertenkele çıktı! 65 öğrenci hastanelik oldu

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan bir ilkokulda öğrencilere sunulan yemekten ölü kertenkele çıktı. Öte yandan yemeği yiyen 65 öğrencinin zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda öğrencilere sunulan öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.

Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden aldıkları yemeği bırakmaları istendi. Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.