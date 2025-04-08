Zengin semtindeki değerli arsa 38 milyon TL indirimle satışta! Ama kimse satın almaya yanaşmıyor

Sidney'in Longueville semtindeki değerli bir arsa 1 milyon dolar yani yaklaşık 38 milyon TL indirimle satışa çıkarıldı. Fakat arsa bu kadar indirime rağmen bir türlü satılamıyor.

Sidney'in kuzey kıyısında bulunan zenginlerin yaşadığı Longueville semtinde oldukça merkezi bir yerde bulunan arsa tam 1 milyon dolar yani yaklaşık 38 milyon TL indirimle satışa sunuldu. Oldukça değerli bir konumda bulunan arsa, bir türlü alıcısını bulamadı.

ARSADAKİ KULÜBE BÜYÜK ENGEL

Arsanın satılamamasının sebebi ise mülk içinde bulunan bir nesneden kaynaklandığı anlaşıldı. Arsa 235 metrekare olsa da içinde bulunan büyük bir kulübe alıcıları adeta kaçırıyor.

ELEKTRİK TRAFOSU VAR

Arsadaki kulübe içinde bir elektrik trafosu bulunuyor. Sebebi ise araziyi satan Ausgrid'in yaptığı anlaşma. Arazi üzerinde bir irtifak hakkı var. Şirket, mülkün sahibi değişse de trafo merkezine erişim ve bakım açısından kalıcı yasal hakka sahip.

Dailymail'in haberine göre mülkün yeni sahipleri, mülkün 6,1 milyon metrekarelik bölümünde inşaat yapılamıyor. Fakat trafo sayesinde açık artırmayla 1 milyon dolarlık indirimle satışa sunuldu.