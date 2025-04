Kum taneleri arasında küçük altın parçaları! Halk plajında hazine yatıyor

Yeni Zelanda'nın birçok sahilinde milyarlarca küçük altın parçaları bulunuyor. Yerli halk çok uzun zamandır plajlarda hazine yattığını biliyor fakat ellerinden bir şey gelmiyor. İlk kez bu minik altınların detaylı bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Otago Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Dave Craw, New Zealand Journal of Geology and Geophysics'te elektron mikroskobuyla çekilmiş plaj altını görüntülerini yayınladı.

PLAJ ALTINI YATAKLARI

Dünya çapındaki plaj altını yataklarının atlasına dahil edilecek görüntü ise herkesi hayrete düşürmeyi başardı. Bu keşfedilmemiş yatakları keşfetme ve kullanma konusunda ilgiyi tetikledi. Fakat bu hazinenin kullanılamamasının nedenleri var.

ÇIKARMANIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Ülkenin sahillerinde ne kadar altın olduğu tam olarak bilinmiyor. Fakat parçaların çok küçük olması nedeniyle çıkarma maliyetinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Yahoo News'e konuşan bir yetkili, bu altınların çıkarılabilir olduğunu fakat kimsenin uğraşmadığını söylüyor.

İNSAN SAÇINDAN DAHA DAR

Profesör Craw, fotoğraflanan minik parçacıkların bazılarının sadece 10 mikrometre genişliğinde, bir insan saçından daha dar olduğunu söylüyor. Ayrıca çoğunun suda kayıplara karıştığını anlatıyor.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BAŞARISIZ GİRİŞİMLER

Kriz döneminde 1960'larda altınları çıkarmak için küçük ölçekli girişimler olduğunu fakat işlerin iyi gitmediğini söyleyen Craw, ''Bunu hobi olarak yapanlar vardır. Fakat biriktirilmesi zor bir iş, bu yüzden insanların bunu ciddiye alacağından şüpheliyim'' diyor.