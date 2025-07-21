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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da dev veda: Okan Buruk'tan kritik karar!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu için transfer kararı çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu'nun doğru teklifle birlikte takımdan ayrılabileceği raporunu verdi.

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Galatasaray'da dev veda: Okan Buruk'tan kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 23:45

Galatasaray'da 'tan transfer raporu geldi. Galatasaray için gelecek sezon planlamalarını yapan Okan Buruk, Ahmed Kutucu'nun inişli çıkışlı performanslarından sonra yetenekli hücumcu için ayrılığın önünü açtı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AYRILIK KARARI

Galatasaray'a transfer olmasından bu yana tartışma konusu olan Ahmed Kutucu, Okan Buruk'tan da geçer not alamadı. Ahmed Kutucu konusunu uzun bir düşünme dönemiyle netleştiren Okan Buruk, 25 yaşındaki yıldız için transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Halihazırda talipleri de olan Ahmed Kutucu, ara transferde Eyüpspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalanmıştı.

Galatasaray'da dev veda: Okan Buruk'tan kritik karar!

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve Süper Lig'e damga vurmasını beklediği Ahmed Kutucu, an itibarıyla Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesinin ilk sıralarına yazıldı. Ahmed Kutucu'nun çok yetenekli olduğunu gözeten Okan Buruk, istikrar sorununun aşılamaması sebebiyle ayrılık kararı aldı. Esasen ise Galatasaray'da, yeni takviyeler için de transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'da dev veda: Okan Buruk'tan kritik karar!

OKAN BURUK'UN GÖNDERMEK İSTEDİĞİ AHMED KUTUCU İÇİN UKRAYNA SÜRECİ

Ahmed Kutucu'nun eski hocası Arda Turan, yıldız ismi Shaktar Donetsk'e transfer etmek için Ukrayna ekibinin yönetimiyle görüşme gerçekleştirmişti. İlave olarak ise Shaktar'ın, kısa zamanda Ahmed Kutucu için flaş bir hamle yapması bekleniyor.

Galatasaray'da dev veda: Okan Buruk'tan kritik karar!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN GÖZDEN ÇIKARDIĞI AHMED KUTUCU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray ile toplamda 18 maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ NE DURUMDA?
Yıldız isimle anlaşan sarı kırmızılılar, evrak süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kritik transferi resmen açıklayacak.
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#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#ahmed kutucu
#Spor
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