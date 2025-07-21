Çanakkale'de Özbekistanlı kadın ölü bulundu! En yakını gözaltına alındı

Esenler Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 5'inci katında yaşanan olayda Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan (63) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri, iddiaya göre kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

EVDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan ve Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.K. (47) ise cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Evde savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimov'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.