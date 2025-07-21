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 | Selahattin Demirel

Çanakkale'de Özbekistanlı kadın ölü bulundu! En yakını gözaltına alındı

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu 63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının evde bulunan erkek arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için kadına otopsi yapılacak.

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Çanakkale'de Özbekistanlı kadın ölü bulundu! En yakını gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 23:59

Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 5'inci katında yaşanan olayda uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan (63) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri, iddiaya göre kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Çanakkale'de Özbekistanlı kadın ölü bulundu! En yakını gözaltına alındı

EVDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan ve Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.K. (47) ise şüphelisi olarak gözaltına alındı. Evde savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimov'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinara Alya Urkasimova'nın kesin sebebi, yapılacak sonrası netlik kazanacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#ölüm
#cinayet
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#özbekistan
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