Iğdır'da kaçak sigara botoks ilacı operasyonu: Gözaltılar var

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" ile "sigara kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 692 paket kaçak sigara ve 455 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.