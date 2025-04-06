Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un siber askerleri henüz 5 yaşında eğitilmeye başlanıyor! İşte şoke eden bilgiler

Bir istihbarat analisti, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanlarının 5 yaşından itibaren eğitilmeye başlandığını anlattı. Kim Jong-un ilkokul çocuklarını işe alıyor, dünyanın en iyi bilgisayar korsanları olarak yetiştiriyor.

Kuzey Kore'nin Lazarus Group isimli karanlık korsanları, geçtiğimiz ay kripto tarihinin en büyük soygununda 1,2 milyar dolar çalmakla suçlandı. Bir istihbarat analisti ise Kim Jong-un'un siber askerleri, ilkokullardan seçip, eğitmeye başladığını söyledi. Çocuk dahiler henüz 5 yaşındayken işe alınıyor ve Batı'ya karşı yıkıcı saldırıları nasıl yapacaklarını öğreniyorlar.

Google Tehdit İstihbarat Grubu'ndan Kuzey Kore analisti Michael Barnhart, The Sun'a yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "siber yeteneklerini geliştirme konusunda sistematik bir yaklaşıma sahip olduğunu" söyledi. Potansiyel bilgisayar korsanlarının ilkokul çağındaki çocuklardan seçildiğine dair önemli kanıtlar olduğunu söyledi.

MEZUN OLUNCA RUSYA YA DA ÇİN'E GİDİYORLAR

İlkokuldayken fen ve matematik gibi derslerde yetenekli olduğu gözlenen öğrenciler, diğerlerinden ayıklanıyor. Barnhart, bu çocukların 'piramit benzeri bir dahi seçme' sistemiyle ayrıldığını ve başkent Pyonyang'daki uzmanlaşmış ortaokullara gönderildiğini söyledi. Dahi çocuklar ardından da Kim Il Sung Üniversitesi ve Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi'nin de bulunduğu Kuzey Kore teknoloji üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyor.

Mezun olduktan sonra bilgisayar korsanlığı hayali kuranlar yaklaşık bir yıl boyunca Çin veya Rusya'ya gidiyorlar. Burada Batı'yı hedef almak için 'pratik bilgisayar korsanlığı ve teknik becerileri' öğreniyorlar.

KUZEY KORE'NİN SİBER ASKERLERİ

Eğitimlerini tamamlayıp geri dönen siber askerler, görevlerini icra etmek üzere çeşitli savaş birliklerine gönderiliyorlar. Barnhart, "Bu özel süreç, Kuzey Kore'nin siber yeteneklerini genç yaştan itibaren bireyleri besleyerek ve sıkı bir şekilde eğiterek, onlara ülke dışında önemli deneyimler sağlayarak geliştirme konusundaki güçlü kararlılığını gösteriyor." dedi.

Kim Jong-un, siber askerlere birtakım ayrıcalıklar da sunuyor. En iyi notlarla mezun olanların, anne ve babalarının yaşadıkları evlerde iyileştirmeler yapılıyor. Bazılarına başkent Pyongyang'da yaşama fırsatı veriliyor. Evli siber korsanlara ise konut garantisi veriliyor. Firari Kim Heung-kwang, El Cezire'ye verdiği röportajda yurt dışı görevlerinde gıda yardımı ve cömert maaşların da sağlandığını söyledi.