Kuzey Koreli hackerların milyarlık vurgunu deşifre edildi! Nükleer silah programını finanse ediyorlar

Her geçen gün küresel siber güvenlik tehditleri arttıkça, Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlarına yönelik stratejileri de dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, Kuzey Koreli hackerların, son on yılda kripto para çalarak en az 6 milyar doları Pyongyang yönetiminin nükleer silah programına aktardığını ortaya koydu.

Kuzey Koreli hackerlar, son 10 yılda en az 6 milyar dolarlık kripto para çalarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer silah geliştirme programını finanse etti.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bilgisayar korsanları, özel şirketlerin sistemlerine sızmak için Facebook ve Instagram üzerinden virüslü bağlantılar gönderdi. Bazı hackerların ise ABD'li şirketlere IT uzmanı olarak uzaktan işe girerek bu saldırıları gerçekleştirdiği aktarılıyor.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK KRİPTO SOYGUNU

Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, 21 Şubat'ta 1,46 milyar dolarlık bir soygunun hedefi oldu. 2021'de Poly Network’ten çalınan 611 milyon doları geride bırakan bu olay, tüm zamanların en büyük kripto para soygunu olarak kayda geçti.

Olaydan, Kuzey Kore destekli Lazarus adlı hacker grubu sorumlu tutuldu. Ancak Pyongyang, söz konusu iddiaları reddetti.

HER 10 DOLARDAN 6'SI KUZEY KORE'NİN ELİNDE

Chainalysis'in verilerine göre, kripto para sektöründe kaybedilen her 10 dolardan 6’sı, Kuzey Koreli hackerların düzenlediği saldırılarda çalındı. Haberde, Pyongyang yönetiminin 8 binden fazla bilgisayar korsanını “askeri bir birlik gibi” kontrol ettiği ve hackerların izlerini kaybettirmek için sofistike yöntemler kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca, devlet destekli programlarla matematik ve yazılım alanında yetenekli gençlerin bilgisayar korsanı olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

SALDIRILARI SIRADAN BİR SUÇTAN ÇOK DAHA KARMAŞIK

Eski FBI analisti Nick Carlsen, Kuzey Koreli hackerların oyun tarzının herkesten farklı olduğunu belirterek, siber saldırıların sıradan bir suçtan çok daha karmaşık ve organize bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

2014’te Sony Pictures Entertainment’ın e-posta sistemine yapılan saldırı ve 2016’daki Bangladeş Merkez Bankası soygunu gibi büyük siber saldırılar, Kuzey Koreli hackerlar tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü.

NÜKLEER SİLAH PROGRAMINI FİNANSE EDİYOR

Güney kore merkezli güvenlik firması Naru Security'nin sahibi Joon Kim, Kuzey Kore'nin diplomatik ya da bürokratik tepkilerden çekinmeden hareket ettiğini belirtiyor. Güney Kore istihbaratına göre, hackerların çaldığı paralar, Kuzey Kore'nin ağır yaptırımlar altındaki nükleer silah programını finanse etmek için kullanılıyor.