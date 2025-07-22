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 | Erdem Avsar

Göz seğirmesi deyip geçmeyin! Arkasındaki sebepler ihmale gelmez

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, göz seğirmesinin bazı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti.

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Göz seğirmesi deyip geçmeyin! Arkasındaki sebepler ihmale gelmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 00:12

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nde Göz Hastalıkları Uzmanı olan Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, göz seğirmeleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Peki; göz seğirmesi neden olur, seğirme nasıl geçer?

Göz kapağı seğirmesinin bazen haftalarca sürebildiğine dikkat çeken Güneş, yorgunluk, ve yoğun tüketimi gibi etkenlerle ilişkili olabileceğini belirtti.

Göz seğirmesi deyip geçmeyin! Arkasındaki sebepler ihmale gelmez

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Özellikle çay, kahve ve kola tüketiminin artışıyla seğirmelerin daha sık görüldüğünü ifade eden Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, ekran kullanımının da seğirmeyi etkileyen faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

Güneş, göz seğirmesinde bazı durumlarda altında farklı sebeplerin yatabileceğine de dikkat çekiyor.

Bu sebepler arasında yoğun stres ve kaygı durumu, sorunları, kafein ve enerji içeceği fazlalığı, uzun süre ekran karşısında kalmak ve eksikliğini sıralayan uzman doktor, yaşam tarzında basit düzenlemelerin yeterli olabileceğine dikkat çekti.

Göz seğirmesi deyip geçmeyin! Arkasındaki sebepler ihmale gelmez

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL ÖNLENİR NELER YAPMALI?

Seğirmenin engellenmesi için önce uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Güneş, ekran başında geçirilen sürenin azaltılması, kafein tüketiminin sınırlandırılması, günlük su alımının artırılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca magnezyum açısından zengin gıdaların (ıspanak, avokado, badem gibi) tüketilmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, şöyle konuştu:

"Seğirmenin haftalarca sürmesi, yüzün diğer bölgelerinde kasılmaların görülmesi ya da görmede bozulma gibi durumların ciddi bir nörolojik sorunun habercisi de olabilir. Bu tür belirtiler yaşayan bireylerin mutlaka bir göz doktoruna başvurması gerekmektedir.”

ETİKETLER
#stres
#uyku
#magnezyum
#kafein
#göz sağlığı
#Göz Seğirmesi
#Sağlık
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