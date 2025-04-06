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 | Berrak Arican

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöpçülük yapan Noppajit "Meen" Somboonsate'nin bir fotoğrafla hayatı değişti. Artık bir fenomen olan genç kadın, çöpçülüğü de bıraktı ve yeni işini duyurdu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 15:29

28 yaşındaki Noppajit "Meen" Somboonsate, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sokakları süpürüyor, çöpçülük yapıyordu. Rus fotoğrafçı Semyon Rezchikov, yerleri süpürdüğü sırada genç kadının fotoğrafını çekti. Rezchikov, yüzünü çok güzel bulduğu genç kadının fotoğrafını çektikten sonra ona da gösterdi. Hatta o anlara dair de kayıt aldı.

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Rus fotoğrafçı Rezchikov, o anları sosyal medya platformu TikTok'ta yayımladı. Kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı, Noppajit'e beğeni yağdırdı. Herkes ne kadar güzel bir yüzü olduğundan bahsetti. Görüntüler kısa sürede viral haline geldi.

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu

TEKLİF YAĞMAYA BAŞLADI

Tek kare fotoğrafla kısa sürede tanınırlık elde eden 2 çocuk annesi Nappojit'e bir anda teklifler de yağmaya başladı.

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu

Tayland basınına konuşarak, yaşadıkları karşısında çok şaşkın olduğunu söyleyen genç kadın bir yıldır sokakları süpürdüğünü, işinden de memnun olduğunu ifade etti.

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu

ÇÖPÇÜLÜKTEN MODELLİĞE

Bir kozmetik markası ise Nappojit'e modellik teklifinde bulundu. Ayrıca birçok markadan ve reklam ajanslarından da teklif aldı. Çöpçülük yapmayı bırakan genç kadın artık modellik yapacağını duyurdu.

Çöpçülük yaparken bir fotoğrafla hayatı değişti! Yeni mesleğini duyurdu
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ETİKETLER
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#modellik
#Sokakçü
#Sosyalmedya
#Dünya
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