Küçükken yaptığı çizimle annesini hapse attırmıştı! Yıllar sonra sessizliğini bozdu

Daha küçük bir çocukken bir mahkemeye annesinin kız kardeşini boğduğunu söylediği için büyük ses getirmişti. Aradan geçen 17 yılın ardından 24 yaşına gelen küçük çocuk, sessizliğini bozdu.

ABD'nin Florida eyaletinde 2008 yılında görülen bir dava, o dönemlerde büyük ses getirmişti. Henüz 7 yaşındayken, annesinin kız kardeşini havuzda boğduğunu söyleyen ve tanık olan Küçük AJ Hutto, tarihe geçmişti. AJ'in mahkemede verdiği ifade sonrası annesi müebbet hapse mahkum edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

DailyMail'in haberine görei aradan geçen yılların ardından 24 yaşında ve itfaiyeci olan AJ, sessizliğini bozdu. Evli olan AJ, annesiyle hala görüşmediğini ve bunu istemediğini söyledi. Ona Anne demediğini belirten AJ, annesine ismi Amanda ile sesleniyor.

"ELİNİ YÜZÜNE BASTIRARAK BOĞDU"

Tarihe geçen duruşmada, çöp adamlar kullanarak yaptığı çizimle annesinin kardeşini öldürdüğünü anlatmıştı. AJ, "Elini yüzüne bastırarak boğdu" ifadelerini kullanmıştı. Çocuk yaşta verdiği bu tanıklık o yıllarda tartışma yaratsa da AJ hala "Gördüklerimi anlattım" diyerek verdiği ifadenin arkasında olduğunu dile getirdi.

HAVUZU TEMİZLEMEYE DÜŞERKEN BOĞULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Anne Amanda Lewis ise hala suçsuz olduğunu savunuyor ve yeniden yargılanmak için mücadele ediyor. Adrianna'nın havuzdaki böcekleri temizlemeye çalışırken içine düşerek boğulduğunu ileri süren Lewis, geçmişte çocuklarına kötü davrandığı iddialarını da reddediyor.