Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Nevşehir’de yolun karşısına geçerken otomobiin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultan A.'nın kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet T.’ye (77) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet T., ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.