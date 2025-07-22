Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!

Göztepe'de Romulo için 20 milyon Euroluk transfer süreci yürütülüyor. Halihazırda taksitli ödeme yöntemiyle 17 milyon Euro civarlarında teklif alan Göztepe, makul bir ödeme tablosuyla birlikte 20 milyon Euroluk ayrılık hedefliyor.

GÖZTEPE'DE ROMULO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Göztepe'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo'ya, Sporting Lizbon ve Feyenoord gibi ekipler talip olmuştu! An itibarıyla ise Sporting Lizbon'un bir adım önde olduğu süreçte, Göztepe tarafından adım adım pazarlık kritiği yapılıyor ve 20 milyon Euroluk girdi ile kulüp tarihindeki en pahalı futbolcu satışı hedefleniyor.

ROMULO İÇİN SÜPER LİG'DE KALMA İHTİMALİ

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerin de radarına takılan Romulo, yüksek bonservisi sebebiyle Avrupa'nın yolunu tutacak.

ROMULO'NUN GÖZTEPE İLE ETKİLEYİCİ SEZONU

Göztepe ile geçen takvim yılında 33 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 17 gol ve 10 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.