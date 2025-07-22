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 | Burak Ayaydın

Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!

Göztepe'de Romulo için transfer pazarlıkları devam ediyor. İzmir temsilcisi, birkaç milyon Euroluk farkın kapanmasıyla birlikte Romulo transferinin önünü açmaya ve kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

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Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 00:35

'de için 20 milyon Euroluk süreci yürütülüyor. Halihazırda taksitli ödeme yöntemiyle 17 milyon Euro civarlarında teklif alan Göztepe, makul bir ödeme tablosuyla birlikte 20 milyon Euroluk ayrılık hedefliyor.

GÖZTEPE'DE ROMULO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Göztepe'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo'ya, ve gibi ekipler talip olmuştu! An itibarıyla ise Sporting Lizbon'un bir adım önde olduğu süreçte, Göztepe tarafından adım adım pazarlık kritiği yapılıyor ve 20 milyon Euroluk girdi ile kulüp tarihindeki en pahalı futbolcu satışı hedefleniyor.

Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!

ROMULO İÇİN SÜPER LİG'DE KALMA İHTİMALİ

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerin de radarına takılan Romulo, yüksek bonservisi sebebiyle Avrupa'nın yolunu tutacak.

Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!

ROMULO'NUN GÖZTEPE İLE ETKİLEYİCİ SEZONU

Göztepe ile geçen takvim yılında 33 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 17 gol ve 10 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Göztepe'de Romulo pazarlıkları: Sürpriz transferde son aşama!

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE ROMULO'YU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İzmir temsilcisi, yıldız golcüyü Athletico Paranaense'den kadrosuna katmış ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
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ETİKETLER
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#göztepe
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#Transfer Haberleri
#Romulo
#Romulo
#Spor
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