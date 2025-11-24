Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Toyota otomobil üretim maliyetlerini düşürecek karar! Türkiye'deki alıcıları da etkileyecek

Toyota, üretim maliyetlerini düşürmek ve artan tüketici talebine uyum sağlamak amacıyla araçlarının model döngüsünü ortalama yedi yıldan dokuz yıla çıkarmayı planlıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.11.2025
10:32
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
10:32

Japon devi , üretim maliyetlerini düşürmek ve artan talebi yönetmek amacıyla önemli bir stratejik değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni bir modelin piyasaya sürülme süresi anlamına gelen "model döngüsünü" ortalama olarak yedi yıldan dokuz yıla çıkarmayı hedefliyor.

MODEL YAŞAM DÖNGÜSÜ UZUYOR: DOKUZ YILLIK STANDART

Nikkei Asia'nın haberine göre, her Toyota modelinin tam yaşam süresi, popülaritesi ve şirkete sağladığı kârlılığa bağlı olacak. Ancak genel ortalamada, araçların yeni versiyonlarla değiştirilmeden önce daha uzun süre piyasada kalmasına izin verilecek.

Yeni plan dahilinde, aracın temel şasisi ve gövdesi yaklaşık dokuz yıl boyunca kullanılmaya devam edecek. Buna karşın, aracın elektrik sistemleri ve yazılımı, otomobilin yaşam döngüsü boyunca güncellemelerin odak noktası haline gelecek.

Toyota otomobil üretim maliyetlerini düşürecek karar! Türkiye'deki alıcıları da etkileyecek

TESLA MODELİNİ TAKİP EDİYOR: YAZILIM GÜNCELLEMELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Alınan karar, gibi elektrikli otomobil markalarının yaklaşımını yansıtıyor. Söz konusu markalar, araçlarının yapısal tasarımını ve stilini yeniden tasarlamaktansa, yazılım güncellemelerine odaklanmayı tercih ediyor.

Değişiklik, özellikle binek otomobil serilerini etkileyecek gibi görünüyor. Zira HiLux ve HiAce gibi ticari araçlar ile LandCruiser ve Prado gibi ağır hizmet tipi SUV modelleri zaten 10 yılı aşan döngülerle piyasada yer alıyor. Bazı durumlarda, COVID-19 bağlantılı gecikmelerin de etkisiyle nesiller arası süre 15 yıla yaklaşmış durumda.

Toyota otomobil üretim maliyetlerini düşürecek karar! Türkiye'deki alıcıları da etkileyecek

BAYİ AĞINDA ENDİŞE BAŞLADI

Model döngüsünün uzatılması hamlesi, Toyota'nın Japonya'daki bayi ağında bazı soru işaretleri doğurdu. Otomobillerin üretim maliyetleri zamanla düşse de, yaşlanan ürünlerdeki indirimler nedeniyle bayilerin kâr marjlarını koruması zorlaşabilir.

Toyota ise bayi ağına güvence vererek, üretim döngülerine uygun şekilde ayarlanan "toptan satış" fiyatlarındaki indirimlerin devam edeceğini bildirdi.

ETİKETLER
#tesla
#toyota
#otomotiv
#Model Döngüsü
#Üretim Maliyetleri
#Yazılım Güncellemeleri
#Otomobil
