Takside kredi kartıyla ödeme yapanlar dikkat: Sakın bunu yapmayın! Kritik 600 bin TL detayı

Taksilerde kredi kartıyla ödeme gitgide yaygınlaşıyor. Öte yandan müşteriler zaman zaman taksi sürücülerinin komisyon ödeme talepleriyle de karşılaşıyor. Uzmanlar bu konuda taksimetre ücretlerini işaret ediyor! İşte takside kredi kartıyla ödeme yapanların bilmesi gerekenler...
Taksilerde pos cihazı ile ödeme yapılmak istendiğinde bazı taksiciler kartın yüzde 10'luk komisyonunu müşteriden talep ediyor. Peki, kart komisyonu müşteriden talep edilebilir mi? Bu yasal mı?
Uzmanlar, taksilerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon almanın hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Bu durumda taksicilere ağır cezalar uygulanabiliyor.
Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtiyor.
Gündoğan, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” açıklamalarında bulunuyor.
YÜKSEK CEZASI VAR
Yolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor.
Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.