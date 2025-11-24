Menü Kapat
Son hali tüyler ürpertiyor sadece 4 kişi yaşıyor! ‘Hayalet’ köye 30 yıl sonra tekrar döndüler

Bursa'da 450 yıllık bir köyün terk ediliş sebebi ortaya çıkarken son görüntüleri tüyler ürpertiyor. Adeta harabeye dönen köyde 4 kişi yaşıyor.

'nın Büyükorhan ilçesine bağlı yaklaşık 450 yıllık bir geçmişi bulunan kırsal Çökene Mahallesi adeta hayalet köye dönüştü. Dağ köyü olan Çökene 1980’li yılların sonunda başgösteren su sorunu nedeniyle terk edildi.

Çökene uzun yıllar tamamen boş kaldı ve harabeye dönüştü. 1994'ten sonra uzun süre boş kalması üzerine 2008'de statüsü iptal edilerek yakınındaki kırsal Bademli Mahallesi'ne bağlanan Çökene Mahallesi'ne 10 yıl önce tekrar başladı.

Daha önce ormancılık ve tarımla geçimini sağlayan mahalle sakinlerinden eski muhtar Hüseyin Kaya ve eşi Fadime Kaya da 30 yıllık Bursa macerasının ardından memleketlerine dönüş yaptı.

ŞİMDİ 4 KİŞİ YAŞIYOR

Fadime Kaya (64), hem ilçeye hem Bursa'ya uzak olan Çökene'de yaşamın kolay olmadığını ancak ata toprağından, memleketlerinden fazla uzak kalamadıklarını belirterek, su sorunu çözülünce döndüklerini anlattı. Su olmayınca köy halkının dağıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getiren Kaya, "Şimdi sadece 3 hanede duman tütüyor. Diğer iki hanede eşleri vefat etmiş kadınlar yaşıyor. Önceden 50'den fazla hanenin bulunduğun mahallede şimdi 4 kişiyiz" dedi.

"KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSAK"

Eskiden yaşamıyla, manzarasıyla ve doğasıyla hayran kalınan köylerinin terk edildikten sonra harabeye dönmesine üzüldüklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Su olmayınca ne yapsın insanlar gittiler, biz de gittik. Biri 6 diğeri 9 yaşında çocuğum vardı. Burada kalsak ne yapacaktık. Su yok, tarım yok, kazanç yok. Bursa'da okudular iş sahibi oldular. Onların da çocukları oldu. Biz döndük köyümüze bizim yaşamımız burada onlar dönmez artık. Gelmeyenlerin evleri haşat oldu burada. Yıkık dökük yapılar içinde biz nefes alıyoruz. Keşke hepsi gelse köylülerin keşke eskisi gibi kalabalık olsak."

PEYNİRİ. YOĞURDU, YUMURTASI DOĞAL

Fadime Kaya, küçük çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "İki keçimiz var. Bir keçi 3 oğlak doğuruyor. Kendimize yetiyor sadece. Çocuklar ve torunlar gelince onlar için kesiyoruz. Sütü sağıp yoğurt, peynir yapıyoruz. 3-5 tavuk var doğal yumurtasını yiyoruz. Köy işi hayatımızı tekrar kurduk ve burada daha mutluyuz şehirde çok zor yaptık" ifadesini kullandı.

Resmi kayıtlarda var ama kendisi yok! Hayalet sokak, vatandaşları isyan ettirdi: "Bizi burada bulamadılar"
