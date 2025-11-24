Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor

Milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar tekrardan bu hafta başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray - Union Saint Gilloise, Fenerbahçe - Ferençvaroş ve Breidablik Kopavogur - Samsunspor maçı oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor'un Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu açıklandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor
24.11.2025
10:40
24.11.2025
10:40

Avrupa sahnesinde maçlar milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. , ve 'nde temsilcilerimiz bu hafta maçlara çıkacak. Futbolseverler tarafından , , Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45'te Union Saint-Gilloise ile kaşrı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynayacakları karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8 ihtimalini yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20.45'te Macaristan ekibi Frençvaroş ile karşılacak. Karşılaşmada sarı-lacivertliler 3 puan alırsa ilk 24'te kalmayı neredeyse garantilemiş olacak. Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan temsilcimiz Samsunspor ise 4. hafta maçları kapsamında Breidablik Kopavogur ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor karşılaşmadan galibiyet alarak Konferans Ligi liderliğini korumayı hedefliyor. Samsunspor bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı.

#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#avrupa ligi
#konferans ligi
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Aktüel
