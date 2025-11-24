Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçlar başlıyor

Avrupa sahnesinde maçlar milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz bu hafta maçlara çıkacak. Futbolseverler tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45'te Union Saint-Gilloise ile kaşrı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynayacakları karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 8 ihtimalini yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20.45'te Macaristan ekibi Frençvaroş ile karşılacak. Karşılaşmada sarı-lacivertliler 3 puan alırsa ilk 24'te kalmayı neredeyse garantilemiş olacak. Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan temsilcimiz Samsunspor ise 4. hafta maçları kapsamında Breidablik Kopavogur ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor karşılaşmadan galibiyet alarak Konferans Ligi liderliğini korumayı hedefliyor. Samsunspor bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı.