Eren Elmalı cezası ne zaman bitiyor? Union Saint Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacağı gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'ya sevk edilen futbolcuların arasında Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı da bulunuyordu.

PFDK tarafından Eren Elmalı'ya bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesi uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Taraftarlar tarafından Eren Elmalı cezası ne zaman bitiyor, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında oynayacak mı sorularının cevapları araştırılıyor.

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eren Elmalı aldığı hak mahrumiyeti cezası kapsamında 45 gün sahalardan uzak kalacak. Eren Elmalı 28 Aralık 2025 tarihinde ise tekrardan sahalara dönmeye hak kazanacak. Bu süre zarfında Eren Elmalı'nın kaçıracağı maçlar şöyle:

25.11.2025 | Galatasaray - Union Saint-Gilloise

1.12.2025 | Fenerbahçe - Galatasaray

05.12.2025 | Galatasaray - Samsunspor

09.12.2025 | Monaco - Galatasaray

13.12.2025 | Antalyaspor - Galatasaray

21.12.2025 | Galatasaray - Kasımpaşa

EREN ELMALI UNION SAINT-GİLLOİSE, FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eren Elmalı, PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezası kapsamında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Union Saint-Gilloise ve Süper Lig'in 14. haftası kapsamında düzenlenecek olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.