İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanları için yeni karar! Kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği'nin yayımladığı genelgede; özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları ve çocuk oyun alanlarında sahipsiz köpeklerin kontrolsüz şekilde beslenmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.
Kontrolsüz beslemenin haşere ve kemirgen popülasyonunda artışa, çevresel kirliliğe ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açabileceğini belirten Valilik, bu durumun halk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceğini aktardı.