Akran zorbalığı boyut atladı! Kapısında bekledi demir sopayla saldırdı

 Ceyda Altun

Hatay'da okuldan dönen çocuk, servisten indiği sırada aynı okulda öğrenci olan kişi tarafından saldırıya uğradı. Demir sopayla kafasına darbe alan çocuk kafa travması geçirdi. Aynı zamanda vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şikayette bulunan aile, aynı kişi tarafından 1 buçuk yıldır akran zorbalığı gördüğünü de söyledi.

07.10.2025
07.10.2025
Hatay'da, 30 Eylül günü bir öğrencinin, 1 buçuk yıldır sözlü tacizde bulunduğu diğer öğrenciye bu sefer de meydana geldi. Dörtyol Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenci, okuldan eve dönerken servisten indiği esnada aynı okulda öğrenim gören başka bir öğrenci tarafından demir sopayla saldırıya uğradı, kafa kısmı dahil olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrencinin evine döndüğü esnada saldırıya uğradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren öğrenci, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin ailesi; evlatlarına saldıran öğrenci, okul yönetimi ve rehberlik servisi hakkında da gerekli şikayetleri yaptı.

"SALDIRGAN OKULA GİTMEYİP KAPIMIZDA BEKLEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan mağdur öğrencinin ağabeyi Yasin Güllüoğlu, kardeşinin 1 buçuk yıldır aynı öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını iddia ederek, "30 Eylül günü kardeşim, servisten indiği sırada aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan o gün okula gitmemiş, evimizin önünde beklemiş. Servisten indiği anda elindeki demir sopayla kardeşimin başına vuruyor, yere düşünce de tekme atıyor. Kardeşim kafa travması geçirdi, tomografi ve MR sonuçlarını bekliyoruz. 1 buçuk yıldır akran zorbalığına uğradığını yeni öğrendik. Biz gerekli tüm şikayetleri yaptık, savcılığa ve emniyete başvurduk. Hastane raporunda da 'kasten yaralama' ifadesi yer alıyor. Devletimizin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu olay sadece bizim çocuğumuzun değil, tüm öğrencilerin güvenliğini ilgilendiriyor" dedi.

#fiziksel şiddet
#Okul Zorbalığı
#Demir Sopa Saldırısı
#Kafa Travması
#Öğrenci Şikayeti
#Yaşam
