Yüksekova'da korkunç şekilde katledilmişti! Şüpheliler hakkında karar çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan küçük sanayi sitesi yakınında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan Babat, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari’deki otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Babat’ın cenazesi Orman Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, Babat’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.