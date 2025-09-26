Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco da sarı lacivertlilerin ilacı olamadı. Yeni başkan Sadettin Saran, 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen İtalyan teknik adamla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, Tedesco'nun yerine gelecek hocayı belirledi.

macerasına 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayarak camiayı umutlandıran Domenico Tedesco, daha sonraki 3 maçta 2 beraberlik, 1 de yenilgi yüzü gördü. Kadıköy'de son dakikada gelen golle Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sonraki hafta 10 kişi kalan Kasımpaşa maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak zirve yarışında kritik kayıplar yaşadı.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

YÖNETİMİN SABRI TAŞTI

Ancak hafta içinde 'nde oynanan Dinamo Zagreb maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet, Fenerbahçe yönetiminin sabrını taşırdı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takımın üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Tedesco ile masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

SAMANDIRA'DA KRİTİK ZİRVE

Zagreb deplasmanı dönüşünde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İtalyan çalıştırıcının yanı sıra futbolun başındaki isim Devin Özek de katıldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin son haftalardaki kötü gidişatı, oyuncuların performansı ve takım içindeki sorunlar ele alındı.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

GELECEĞİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

Gelinen noktada 40 yaşındaki teknik adamın geleceği adeta pamuk ipliğine bağlı durumda.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

YÖNETİMİN ÇOĞUNLUĞU YENİ HOCA İSTİYOR

Saran'ın ekibinde yer alan bazı yöneticiler, Tedesco'nun görevine son vermek için erken olduğunu ve genç çalıştırıcıya zaman tanınması gerektiğini savunuyor. Ancak çoğunluğun görüşü, takımın bu şekilde devam etmesi halinde daha büyük sorunların yaşanacağı yönünde.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

TEDESCO'NUN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Yönetimdeki büyük bölüm, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının doğru olacağını ve Fenerbahçe'nin yerli bir teknik direktöre emanet edilmesi gerektiğini savunuyor.

Tedesco ile yolların ayrılması halinde ise yeni için en güçlü adayın Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

GÖZLER SADETTİN SARAN'DA

Toplantıların bugün de devam edeceği, Başkan Sadettin Saran'ın kurmaylarıyla yapacağı fikir alışverişinin ardından hoca konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Domenico Tedesco ile yollarını ayırıyor! Yerine gelecek hoca belli oldu

SON ŞANSI KALDI

Fenerbahçe'nin 'de pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Antalyaspor maçı, Domenico Tedesco'nun son şansı olabilir.

