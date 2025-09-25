Menü Kapat
Benim Sayfam
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Aykut Kocaman Fenerbahçe karnesi! Aykut Kocaman Fenerbahçe ile kaç kupa kazandı?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, Sadettin Saran'ın kulübün başına geçmesinin ardından tekrardan gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe karnesi ve kaç kupa kazandığı merak ediliyor.

Aykut Kocaman Fenerbahçe karnesi! Aykut Kocaman Fenerbahçe ile kaç kupa kazandı?
'de yeni başkan , kötü gidişatın ardından teknik ekiple kritik bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saran'ın Samandra ve futbol organizasyonlarında görev alması için Volkan Demirel'e teklif yaptığı iddia edildi.

Volkan Demirel iddialarının ardından ise sarı-lacivertlilerin efsane teknik direktörü gündeme geldi. Domenico Tedesco'nun yerine taraftarlar Aykut Kocaman'ın göreve getirileceğini düşünüyor.

Taraftarlar tarafından Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe karnesi, kaç kupa kazandığı araştırılmaya başlandı.

Aykut Kocaman Fenerbahçe karnesi! Aykut Kocaman Fenerbahçe ile kaç kupa kazandı?

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE KARNESİ

Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörlüğü kariyeri boyunca farklı dönemlerde toplam 197 maçta görev aldı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Aykut Kocaman'ın farklı dönemlerde maç başına puan ortalaması ise şöyle:

9 Temmuz 2010 - 30 Haziran 2013

  • Maç Sayısı: 151
  • Maç Başına Puan Ortalaması: 2.01

1 Temmuz 2017 - 9 Temmuz 2018

  • Maç Sayısı: 46
  • Maç Başına Puan Ortalaması: 2.07
Aykut Kocaman Fenerbahçe karnesi! Aykut Kocaman Fenerbahçe ile kaç kupa kazandı?

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'DE KAÇ KUPA KAZANDI?

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 2010-2011 , 2009-2010 Türkiye Süper Kupa, 2011-2012 ve 2012-2013 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 4 kupa kazandı.

ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#volkan demirel
#sadettin saran
#aykut kocaman
#Fenerbahçe
#Teknik Ekip Değişikliği
#Aktüel
