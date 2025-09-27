Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Süper Lig’deki son 3 maçından puansız ayrılan Karagümrük, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede orta hakem Mehmet Türkmen olurken, VAR’da ise Erkan Özdamar görev alacak.
https://x.com/karagumruk_sk/status/1971695083654467808
https://x.com/Trabzonspor/status/1971681215343456687
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Balkovec, Tresor, Larsson, Tiago, Nikoloz, Camacho, Esgaio, Gray.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Tim, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Ounachu.
İki takım toplamda 15 kez rakip olurken; Trabzonspor 11 maçı, Karagümrük ise 1 karşılaşmayı kazandı.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Diğer tarafta ise konuk Trabzonspor; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan toplayarak maç öncesinde 5. sırada yer aldı.
Karadeniz devi, bu haftaları kayıpsız geçmek ve kendini üst sıralara atarak lider Galatasaray’ın hata yapmasını beklemek istiyor.