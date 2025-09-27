Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 19:03

’deki son 3 maçından puansız ayrılan , kendi sahasında ’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede orta hakem Mehmet Türkmen olurken, VAR’da ise Erkan Özdamar görev alacak.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1971695083654467808

https://x.com/Trabzonspor/status/1971681215343456687

KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Balkovec, Tresor, Larsson, Tiago, Nikoloz, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Tim, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Ounachu.

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMALARI

İki takım toplamda 15 kez rakip olurken; Trabzonspor 11 maçı, Karagümrük ise 1 karşılaşmayı kazandı.

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KARAGÜMRÜK KRİZİN EŞİĞİNDE

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Diğer tarafta ise konuk Trabzonspor; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan toplayarak maç öncesinde 5. sırada yer aldı.

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR’DA BÜYÜK HEDEF

Karadeniz devi, bu haftaları kayıpsız geçmek ve kendini üst sıralara atarak lider Galatasaray’ın hata yapmasını beklemek istiyor.

Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Bordo mavililerin toplam değeri, 99.65 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Eleştiri oklarını üzerine çekmişti
En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı
ETİKETLER
#Spor
#trabzonspor
#trabzonspor
#süper lig
#trendyol süper lig
#karagümrük
#karagümrük
#mac
#canlı maç anlatımı
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.