Trabzonspor Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Süper Lig’deki son 3 maçından puansız ayrılan Karagümrük, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede orta hakem Mehmet Türkmen olurken, VAR’da ise Erkan Özdamar görev alacak.

KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Johnson, Balkovec, Tresor, Larsson, Tiago, Nikoloz, Camacho, Esgaio, Gray.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Tim, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Ounachu.

TRABZONSPOR VE KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMALARI

İki takım toplamda 15 kez rakip olurken; Trabzonspor 11 maçı, Karagümrük ise 1 karşılaşmayı kazandı.

KARAGÜMRÜK KRİZİN EŞİĞİNDE

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Diğer tarafta ise konuk Trabzonspor; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan toplayarak maç öncesinde 5. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR’DA BÜYÜK HEDEF

Karadeniz devi, bu haftaları kayıpsız geçmek ve kendini üst sıralara atarak lider Galatasaray’ın hata yapmasını beklemek istiyor.