Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1'lik yenilgisi sonrası birseysel oyuncu performansları ve yeni teknik direktör Domenico Tedesco tartışılmaya başlandı. Youessef En-Nesyri'nin maç sonrası oyun sistemi üzerinde isyan ettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 11:07

’de yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 'nin ilk maçında deplasmandaHırvatekibiDinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla yenilgi sonrası tartışılmaya başlandı. Sadettin Saran yönetiminin atacağı adım merak edilirken maçta bazı futbolcuların bireysel performansları da eleştiriliyor.

En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı

EN-NESYRI ŞUT DAHİ ATAMADI, İSYAN ETTİ

90 dakika sahada yer alan Youessef En-Nesyri rakip kaleye şut dahi atamadı. Maç boyunca da sadece 8 kez pas yapabilen Faslı yıldız, bu performansıyla da büyük eleştiri aldı.

''İSTEDİĞİM PASLARI ALAMIYORUM''

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandı. Neysri, soyunma odasında; "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum. İstediğim pasları alamıyorum" diyerek isyan etti.

En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı

Tedesco, Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmasını sağlayacak bir hücum sistemi oluşturmaya başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jhon Duran kritiği!
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#dinamo zagreb
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe
#Maç Eleştirisi
#Domenico Tedesco
#Domenico Tedesco
#Youessef En-nesyri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.