En-Nesyri isyanı! Domenico Tedesco ile konuştukları ortaya çıktı

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmandaHırvatekibiDinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla yenilgi sonrası tartışılmaya başlandı. Sadettin Saran yönetiminin atacağı adım merak edilirken maçta bazı futbolcuların bireysel performansları da eleştiriliyor.

EN-NESYRI ŞUT DAHİ ATAMADI, İSYAN ETTİ

90 dakika sahada yer alan Youessef En-Nesyri rakip kaleye şut dahi atamadı. Maç boyunca da sadece 8 kez pas yapabilen Faslı yıldız, bu performansıyla da büyük eleştiri aldı.

''İSTEDİĞİM PASLARI ALAMIYORUM''

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından ise teknik direktör Domenico Tedesco'ya dert yandı. Neysri, soyunma odasında; "Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum. İstediğim pasları alamıyorum" diyerek isyan etti.

Tedesco, Nesyri'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmasını sağlayacak bir hücum sistemi oluşturmaya başladı.