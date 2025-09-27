Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi! Eleştiri oklarını üzerine çekmişti

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çekenİrfan Can Kahvecikulüpte tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de son maçlarda alınan olumsuz sonuçlar sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. Kanarya'da ortaya konan bu başarısız performansın ardından bazı isimler eleştiri oklarını üzerine çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ GELİŞMESİ

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Yönetimin, İrfan Can'a uyarı yapacağı öğrenildi.