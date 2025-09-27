Volkan Demirel ve Tümer Metin'den Trabzonspor kritiği: Aynı noktada buluştular!

Trabzonspor; Karagümrük'ü 4-3 ile geçerken, Volkan Demirel ve Tümer Metin'den de maçın ardından analizler geldi. Esasen ise penaltıyı değerlendiren Volkan Demirel ile Tümer Metin, hakemin kararına dair farklı bir yaklaşım gerçekleştirdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN TRABZONSPOR'UN PENALTISI İÇİN KRİTİK YORUM

Pozisyonu detaylandıran Volkan Demirel, "Bence penaltı değil ama Onuachu aldı penaltıyı! Çok mücadele etti. İkili mücadeleye verildi penaltı. Hem Atakan çekiyor hem Onuachu çekiyor. Bana çok basit bir penaltı gibi geldi ama sonuçta aldı penaltıyı. Niye böyle bir karar çıktı diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

TÜMER METİN DE PENALTI İÇİN NET KONUŞTU

Volkan Demirel gibi düşünen Tümer Metin, "Çok ortadayım. Penaltı kararını verene bir şey demem. Vermese de bir şey demem. Gerçekten çok ortadayım! Ama benim fikrim devam etmesi yönündeydi çünkü iki futbolcu da birbirini çekiyor." sözlerini sarf etti.

FATİH TEKKE DE TRABZONSPOR'UN PENALTISI İÇİN FARKLI BİR YORUMDA BULUNMUŞTU!

Müsabakanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Galibiyet mutluluk verici. Bana göre kesinlikle hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Açıkçası maç enteresan geçti. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda biraz daha süre olsa sıkıntı yaşayabilirdik. Bir tane penaltı pozisyonu var, tartışmaya açık. Bence penaltı değil dedim dördüncü hakeme ama henüz izlemedim. Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim." demişti.