TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'in genç yeteneğine Benfica kancası: Transferde büyük sürpriz!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Yakub İlçin için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Portekiz devi Benfica, Antalyasporlu genç yetenek Yakub İlçin resmen temaslarda bulundu.

Süper Lig'in genç yeteneğine Benfica kancası: Transferde büyük sürpriz!
Burak Ayaydın
27.09.2025
18:34
27.09.2025
18:37

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Antalyasporlu Yakub İlçin, şimdi de 'nın radarına takıldı. Esasen ise Benfica ile birlikte pek çok Avrupa ekibi, Yakub İlçin'i takip etme kararı aldı.

SÜPER LİG'İN GENÇ YETENEĞİ YAKUB İLÇİN VE TRANSFER SÜRPRİZİ

16 yaşındaki Yakub İlçin, Emre Belözoğlu yönetimindeki 'da ön plana çıkmış ve Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Ayrıca Emre Belözoğlu tarafından da uzun zamandır çok beğenilen Yakub İlçin, Süper Lig'de forma giymesiyle birlikte de dikkatleri iyice üzerine çekti! Zira an itibarıyla genç orta sahaya, başta Benfica olmak üzere pek çok Avrupa takımı talip oldu ve kritik planlamalar başladı.

Süper Lig'in genç yeteneğine Benfica kancası: Transferde büyük sürpriz!

YAKUB İLÇİN'İN YAKIN ZAMANDA TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR!

Bu sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Yakub İlçin'in, yakın zamanda Akdeniz ekibinden ayrılması ve önemli bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor! Son olarak ise halihazırda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan genç yeteneğin, transferdeki tercihinin ne yönde olacağı da ayrıca merak konusu olmuş durumda.

Süper Lig'in genç yeteneğine Benfica kancası: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE BU YAŞLARDA KEŞFEDİLEN BAŞKA FUTBOLCULAR VAR MI?
Enes Ünal ve Arda Güler gibi pek çok yetenek de aynı yaş skalasında dikkat çekmiş ve forma şansı bulmuştu.
