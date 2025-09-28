Menü Kapat
20°
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco sonrası için kararını verdi. Halihazırda Domenico Tedesco’ya biraz daha şans vermek isteyen Sadettin Saran, olası bir ayrılık senaryosunda ise Fenerbahçe adına Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’dan bağımsız bir liste oluşturdu.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!
’de Domenico Tedesco’nun yerini alacak kişi için ’dan sürpriz bir karar geldi. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, an itibarıyla ile isimlerini ikinci plana aldı ve başta olmak üzere farklı bir hamle tasarladı.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN SÜRPRİZ TEKNİK DİREKTÖR KARARI

Fenerbahçe’nin başarılı olacağı sistemi oluşturmak isteyen Sadettin Saran, beklenenin aksine Aykut Kocaman ve İsmail Kartal yerine farklı bir tercihte bulunmaya hazırlanıyor! Halihazırda Domenico Tedesco’nun kötü gidişatını sürdürme ihtimalini gözeten Sadettin Saran, İtalyan hoca sonrası için liste başı olarak Luciano Spalletti’yi belirledi.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

FENERBAHÇE’DE ÖNCELİK LUCIANO SPALLETTI

Fenerbahçe için yeni bir futbol kültürü tasarlanmasını isteyen Sadettin Saran, ilk olarak Luciano Spalletti ile masaya oturacak ve kulübün menfaatlerine ters düşmeyecek şekilde bir kontrat imzalamaya çalışacak.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

FENERBAHÇE’DE EMRE BELÖZOĞLU KRİTİĞİ

Luciano Spalletti ile anlaşılamaması durumunda ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yerli hoca olarak Emre Belözoğlu ismini ön plana çıkaracak ve beklenenin aksine genç hocayla uzun soluklu bir proje için anlaşacak.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

FENERBAHÇE’DE AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL SÜRECİ

Deneyimli hocaları şu an için ikinci planda tutan Sadettin Saran, işlerin istendiği gibi gitmemesi durumundaysa Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ı yeniden gündeme alacak.

Sıkça Sorulan Sorular

LUCIANO SPALLETTI EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
66 yaşındaki teknik adam; son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev almış ve 24 karşılaşmada, maç başına 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.
