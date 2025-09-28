Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan sürpriz teknik direktör kararı: Ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal!

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun yerini alacak kişi için Sadettin Saran’dan sürpriz bir karar geldi. Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, an itibarıyla Aykut Kocaman ile İsmail Kartal isimlerini ikinci plana aldı ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere farklı bir hamle tasarladı.

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN SÜRPRİZ TEKNİK DİREKTÖR KARARI

Fenerbahçe’nin başarılı olacağı sistemi oluşturmak isteyen Sadettin Saran, beklenenin aksine Aykut Kocaman ve İsmail Kartal yerine farklı bir tercihte bulunmaya hazırlanıyor! Halihazırda Domenico Tedesco’nun kötü gidişatını sürdürme ihtimalini gözeten Sadettin Saran, İtalyan hoca sonrası için liste başı olarak Luciano Spalletti’yi belirledi.

FENERBAHÇE’DE ÖNCELİK LUCIANO SPALLETTI

Fenerbahçe için yeni bir futbol kültürü tasarlanmasını isteyen Sadettin Saran, ilk olarak Luciano Spalletti ile masaya oturacak ve kulübün menfaatlerine ters düşmeyecek şekilde bir kontrat imzalamaya çalışacak.

FENERBAHÇE’DE EMRE BELÖZOĞLU KRİTİĞİ

Luciano Spalletti ile anlaşılamaması durumunda ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yerli hoca olarak Emre Belözoğlu ismini ön plana çıkaracak ve beklenenin aksine genç hocayla uzun soluklu bir proje için anlaşacak.

FENERBAHÇE’DE AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL SÜRECİ

Deneyimli hocaları şu an için ikinci planda tutan Sadettin Saran, işlerin istendiği gibi gitmemesi durumundaysa Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ı yeniden gündeme alacak.