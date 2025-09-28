Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşılaştı. Ev sahibi zorlu mücadeleyi 2-1 kazanırken, 'elle yapılan asist' müsabakaya damga vurdu.

Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!
Burak Ayaydın
28.09.2025
28.09.2025
, Ndao (16) ve Opoku'nun (45+1-KK) golleriyle 'i 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü 57. dakikada Shomurodov'dan gelirken, ayrıca da elle yapılan asist için sosyal medya paylaşımı yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN SERT ÇIKIŞ

Konyaspor'un pozisyonunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Başakşehir, 'Türk futbolunda bugün 𝐞𝐥𝐥𝐞 asist yapıldı!' ifadelerini kullandı. İlave olarak da İstanbul temsilcisi, MHK'yı hedef alan da bir duyuru gerçekleştirdi.

Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!

https://x.com/ibfk2014/status/1972315132203237856

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz.

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir.

Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 63 Kaluzinski), Yusuf Sarı (Dk. 63 Fayzullayev), Crespo, Harit (Dk. 76 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov.

Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55. Shomurodov (RAMS Başakşehir).

Kırmızı kart: Dk. 64 Bardhi (TÜMSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 62 Uğurcan Yazğılı, Dk. 84 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor).

Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

MAÇIN ARDINDAN PUAN DURUMU NE OLDU?
Karşılaşma sonrasında Tümosan Konyaspor 10 puana yükselirken, Rams Başakşehir ise 6 puanda kaldı.
