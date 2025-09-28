Konyaspor Başakşehir'i mağlup etti: İstanbul ekibinden sitem geldi!

Konyaspor, Ndao (16) ve Opoku'nun (45+1-KK) golleriyle Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü 57. dakikada Shomurodov'dan gelirken, ayrıca da elle yapılan asist için sosyal medya paylaşımı yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN SERT ÇIKIŞ

Konyaspor'un pozisyonunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Başakşehir, 'Türk futbolunda bugün 𝐞𝐥𝐥𝐞 asist yapıldı!' ifadelerini kullandı. İlave olarak da İstanbul temsilcisi, MHK'yı hedef alan da bir duyuru gerçekleştirdi.

https://x.com/ibfk2014/status/1972315132203237856

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz.

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir.

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 63 Kaluzinski), Yusuf Sarı (Dk. 63 Fayzullayev), Crespo, Harit (Dk. 76 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov.

Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55. Shomurodov (RAMS Başakşehir).

Kırmızı kart: Dk. 64 Bardhi (TÜMSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 62 Uğurcan Yazğılı, Dk. 84 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor).