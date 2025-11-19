Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

'Adam' grubunun vokalisti komaya girdi!

Adam grubunun vokalisti Mykhailo Klymenko, yakalandığı tüberküloz menenjit sebebiyle 2 aydır tedavi görüyordu. Tedavi süreci olumlu ilerlemeyen Mykhailo Klymenko komaya girdi.

'Adam' grubunun vokalisti komaya girdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 17:12

Yaptığı şarkılarla ülkesi Ukrayna dışında da popüler olan Mykhailo Klymenko, komaya girdi. 2 aydır tedavi sürecinde olan Mykhailo Klymenko'nun son hali ise sevenlerini korkuttu.

ADAM GRUBU VOKALİSTİ MYKHAILO KLYMENKO KOMAYA GİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 'Danwe with me slowly' ve 'Au au' şarkıları ile küresel ölçekli projelere imza atan sanatçı Mykhailo Klymenko, tedavi gördüğü hastanede komaya girdi.

Üzüntü verici gelişmeyi sanatçının sosyal medya hesabından eşi Oleksandra Klymenko duyururken, sanatçının yayınlanan son karesi ise sevenlerini endişelendirdi.

'Adam' grubunun vokalisti komaya girdi!

MYKHAILO KLYMENKO TEDAVİYE BİR TÜRLÜ CEVAP VERMEDİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 aydır tedaviye cevap vermediği öğrenilen Klymenko, beyin zarlarını etkileyen nadir ve son derece tehlikeli bir hastalık olan tüberküloz menenjit tespitiyle hastaneye kaldırılmıştı.

'Adam' grubunun vokalisti komaya girdi!
