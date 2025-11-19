'Adam' grubunun vokalisti komaya girdi!

Yaptığı şarkılarla ülkesi Ukrayna dışında da popüler olan Mykhailo Klymenko, komaya girdi. 2 aydır tedavi sürecinde olan Mykhailo Klymenko'nun son hali ise sevenlerini korkuttu.

ADAM GRUBU VOKALİSTİ MYKHAILO KLYMENKO KOMAYA GİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 'Danwe with me slowly' ve 'Au au' şarkıları ile küresel ölçekli projelere imza atan sanatçı Mykhailo Klymenko, tedavi gördüğü hastanede komaya girdi.

Üzüntü verici gelişmeyi sanatçının sosyal medya hesabından eşi Oleksandra Klymenko duyururken, sanatçının yayınlanan son karesi ise sevenlerini endişelendirdi.

MYKHAILO KLYMENKO TEDAVİYE BİR TÜRLÜ CEVAP VERMEDİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 2 aydır tedaviye cevap vermediği öğrenilen Klymenko, beyin zarlarını etkileyen nadir ve son derece tehlikeli bir hastalık olan tüberküloz menenjit tespitiyle hastaneye kaldırılmıştı.