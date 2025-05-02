Ozan Tufan en iyi 11'ini açıkladı: Kadroda bir tane Trabzonsporlu da yer aldı!

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'dan en iyi ilk 11 açıklaması geldi. Deneyimli orta saha; futbol tarihindeki en iyi 11'i seçerken, Trabzonspor'un simge ismini de sürpriz şekilde kadroya yazdı.

Trabzonsporlu Ozan Tufan, futbol tarihinin en iyi 11'ini belirledi. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır'a da kalede şans verdi ve genel olarak kadro tercihiyle gündem oldu.

OZAN TUFAN'DAN EN İYİ 11

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçti. Ozan Tufan'ın takımı; Uğurcan Çakır, Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Pique, Marcelo, Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, David Silva, Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo isimlerinden oluştu.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Ozan tufan, 5 gol ile 2 asistlik skor üretti. Ayrıca da Tufan, kupa yarı finalinde Göztepe'ye karşı gol atmış ve Trabzonspor adına finalin kapısını aralamıştı.