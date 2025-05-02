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 | Burak Ayaydın

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den transfer toplantısı: Trabzonspor'a İspanyol kanat!

Şenol Güneş ve Fatih Tekke, Trabzonspor'un olası Javi Puado hamlesi için özel bir toplantı gerçekleştirdi. Trabzonspor'un transfer planlamalarını yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke, an itibarıyla Javi Puado'nun takıma katılmasına karar verdi.

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Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den transfer toplantısı: Trabzonspor'a İspanyol kanat!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 21:09

Trabzonspor'da Javi Puado transferi için Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den resmen onay çıktı. Şenol Güneş döneminden beri düşünülen Javi Puado'ya Fatih Tekke de olumlu yaklaşırken, İspanyol basını da flaş gelişmeyi duyurdu ve Trabzonspor'un sürpriz transfer için teklif aşamasında olduğunu belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR İÇİN JAVI PUADO TRANSFERİ

Şenol Güneş ve Fatih Tekke, Espanyol ile sözleşmesi bitecek olan Javi Puado için 'transfer edilmeli' raporu verdi! Trabzonspor yönetiminin bonservissiz bir hamleye olumlu yaklaştığı gelişme, Javi Puado'ya önerilecek kontrat teklifiyle devam edecek. İspanyol kanadın artık daha iddialı bir projede yer alma isteğini gözeten bordo mavili yönetim, Javi Puado'ya şampiyonluk kadrosunun önemli bir parçası olmasını vadedecek. Süreçten hareketle uzun yıllardır Espanyol forması giyen Javi Puado'nun, artık resmen İspanya'dan ayrılması ve yeni bir maceraya yelken açması bekleniyor.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den transfer toplantısı: Trabzonspor'a İspanyol kanat!

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR'DA TRANSFER KRİTİĞİ

Javi Puado hamlesi için görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş ve Fatih Tekke, ayrıca takımdan gönderilecek isimleri de netleştirdi. Bordo mavili yönetime tüm sürece dair liste veren ikili, Trabzonspor'un gelecek sezon yapılanmasındaki tüm ihtimalleri netleştirdi.

Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den transfer toplantısı: Trabzonspor'a İspanyol kanat!

JAVI PUADO'NUN ESPANYOL PERFORMANSI

Uzun yıllardır Espanyol forması giyen deneyimli sol kanat, bu sezon 29 maça çıktı ve 11 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu skor istatistikleri, Espanyol'un sezon bazındaki üretiminin %40'lık oranına tekabül ediyor.

JAVI PUADO ÇOK SOĞUKKANLI

Kariyerinin çıkış döneminde İspanya Milli Takımı'na davet edilen ama devamında gerçek potansiyeline ulaşamayan Javi Puado, ataklardaki soğukkanlı tercihleri ve hücumdaki etkili bitiriciliğiyle ayrıca dikkat çekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

JAVI PUADO'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
İspanyol kanatın güncel piyasa değeri 8 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
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#şenol güneş
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#Transfer Haberleri
#javi puado
#Spor
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