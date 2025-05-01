Simon Banza'ya güle güle: Trabzonspor'da ayrılık resmiyet kazandı!

Trabzonspor'un Simon Banza transferinde yol alamadığını duyuran Portekiz basını, Fatih Tekke'nin ekibi için yeni bir golcü sürecinin olacağını açıkladı. Habere göre Trabzonspor; Simon Banza transferi için Braga ile orta noktada buluşmakta zorluk yaşıyor, zira mali olarak beklentiler çok yüksek.

TRABZONSPOR'DA SIMON BANZA'YA GÜLE GÜLE

Trabzonspor'da Simon Banza transferinde işler iyi gitmiyor. Trabzonspor'a sezon başında kiralık olarak gelen Simon Banza, an itibarıyla Karadeniz ekibinde harika bir performans gösteriyor ve kalıcı transfer için sürece olumlu yaklaşıyor! Ancak işin Braga tarafında büyük bir kaos söz konusu, zira Portekiz ekibi Trabzonspor ile olan pazarlıklarda geri adım atmıyor ve yüksek miktarlarda bonservislerden bahsediyor. Halihazırdaki süreçten hareketle, Trabzonspor'un Simon Banza'nın ayrılığına izin vermesi ve forvet hattına yeni bir takviye yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA SIMON BANZA ÇIKMAZI

Bordo mavili formayla etkileyici bir performans gösteren Simon Banza'nın satın alma bedeli 25 milyon Euro ve Braga 15 ile 20 milyon Euro arasından aşağı inmek istemiyor. Trabzonspor'da en fazla 10 milyon Euro civarlarına bitirilmesi beklenen transfer hamlesi, ibreyi şu an için Simon Banza'nın ayrılacağı tarafa doğru çevirmiş durumda.

SIMON BANZA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Simon Banza, 22 gol ve 7 asistlik özel bir katkı sağladı. Son olarak ise 28 yaşındaki golcünün, Braga ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.