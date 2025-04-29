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 | Murat Makas

Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

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Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın programını duyurdu. Haftanın dev karşılaşması Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig’in 35. haftanın programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor

Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu
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