Son dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS'ta yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın programını duyurdu. Haftanın dev karşılaşması Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig’in 35. haftanın programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor