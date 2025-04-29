Galatasaray Muslera'nın yerini Real Madrid'den dolduruyor! İspanyol basını teklifi açıkladı

Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışında çıtayı oldukça yukarı taşıdı. Sarı-kırmızılıların radarında bu kez dev bir isim var: Real Madrid’in yedek eldiveni Andriy Lunin.

JORGE MENDES SAHNEDE

İspanyol gazetesi Marca’nın haberine göre Ukraynalı kalecinin menajeri Jorge Mendes, Real Madrid’le masaya oturdu. Görüşmede Lunin’in durumu ve gelen teklifler değerlendirildi. Mendes’in, Galatasaray’dan gelen ilgiyi kulübe bildirdiği ve sarı-kırmızılıların transferde en ısrarcı taraf olduğu belirtildi.

REAL MADRİD’DE DEĞİŞİM RÜZGARI

Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda görevini bırakması beklenen Madrid ekibinde, kadro yapılanması da masada. Yeni teknik direktörle birlikte Lunin’in geleceği belirsizliğe girerken, genç kalecinin Real Madrid’de “bir numara” olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

RESMİ ADIM YOLDA MI?

Galatasaray henüz resmi bir anlaşmaya varmasa da, transfer için yoğun bir kulis yürütüyor. Teknik ekip ve yönetim, Muslera sonrası kaleyi Lunin gibi genç ve potansiyelli bir isme emanet etmeyi hedefliyor.

SON KARARI YENİ HOCA VERECEK

Marca'nın yorumuna göre, Lunin’in kaderi Real Madrid’in yeni teknik direktörüne bağlı olacak. Ancak Galatasaray cephesindeki kararlılık ve teklifin cazibesi, Ukraynalı kalecinin Türkiye yolunu açabilir.