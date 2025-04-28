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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!

Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda İspanyol basını flaş bir gelişme duyurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun an itibarıyla Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in transfer listesine girdiğini belirten İspanyollar, sansasyonel süreçte ilk resmi temasların başladığını da açıkladı. Gelişmelerden hareketle Hakan Çalhanoğlu'nun, gelecek yaz döneminde Inter'den ayrılması ve Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

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Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 17:37

Hakan Çalhanoğlu transferinde Real Madrid resmen devreye girdi ve Inter ile görüşmelere başladı. Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, orta sahadaki kadro derinliği için Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor ve sürpriz transfer için de ciddi anlamda gözü karartmış durumda. Esasen ise uzun zamandır Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun, bu flaş gelişmeye olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNDE ARDA GÜLER'Lİ REAL MADRID RESMİ TEMASLARA BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter sonrasında Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılırken, İspanyol basını gündeme bomba gibi bir haber düşürdü ve Real Madrid'in Hakan Çalhanoğlu için Inter ile görüşmelere başladığını duyurdu! An itibarıyla Arda Güler'den sonra bir milli yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, İtalyan ekibiyle anlaşmasıyla birlikte gelecek yaz kampında Hakan Çalhanoğlu'nu da görmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Inter'de çok mutlu olduğunu açıklayan Hakan Çalhanoğlu'nun; bu flaş transfere olumlu yaklaşacağı düşünülürken, Inter'in ne kadar bonservis bedeli talep edeceği de ayrıca merak konusu olmuş durumda.

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU TRANSFER ETMEK İSTEYEN BAŞKA DEVLER DE VAR

İtalyan basınına röportaj veren Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'ten transfer teklifi aldığını ama kabul etmediğini açıklamıştı. Süreçten hareketle bu sefer Inter'den ayrılacağı düşünülen Hakan Çalhanoğlu'nun, Real Madrid'de Arda Güler ile birlikte forma giymesi bekleniyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER PERFORMANSI

Inter ile bu sezon 41 maça çıkan ve 2683 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular: Kariyerinin en büyük imzasını atıyor!

INTER TARAFTARLARI HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÇOK SEVİYOR

Hakan Çalhanoğlu için besteler yapan İtalyan futbolseverler, sokak röportajlarında sık sık Hakan Çalhanoğlu'nu övüyor ve Inter ile devam etmesini istediklerini dile getiriyorlardı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yıldız orta sahanın 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#Transfer Haberleri
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