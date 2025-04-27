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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin yıldızı Ajax ile resmen anlaştı: Transferde son karar Jose Mourinho'nun!

Jose Mourinho Fenerbahçe'sinde Dusan Tadic transferinin kritiği yaşanıyor. Dusan Tadic an itibarıyla Ajax ile resmen anlaşırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun flaş transfer için son kararı bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ajax ile resmen anlaştı: Transferde son karar Jose Mourinho'nun!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 23:35

Fenerbahçe'de Dusan Tadic transferi için Jose Mourinho'dan onay bekleniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic şimdiden Ajax ile anlaşırken, Jose Mourinho'dan gelecek direktif için resmi imzayı atmıyor. Gelinen nokta itibarıyla ise Dusan Tadic transferinde son söz Fenerbahçe yönetiminde, işte önemli detaylar.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC TRANSFERİ İÇİN JOSE MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, an itibarıyla eski kulübü Ajax ile ön anlaşmaya vardı ve Jose Mourinho'yu beklemeye başladı. Halihazırda Fenerbahçe yönetiminden yeni bir sözleşme teklifi almayan Dusan Tadic, eski kulübü Ajax ile prensipte anlaştı ama Jose Mourinho'nun vereceği karar için de açık kapı bıraktı! Önceliğini Fenerbahçe'ye veren ve burada şampiyonluk yaşamak isteyen Dusan Tadic, sarı lacivertli yönetimin 'devam' demesi halinde Ajax ile olan ön anlaşmayı iptal edecek ve Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak. Son olarak ise Jose Mourinho tarafında Dusan Tadic için nihai karar daha verilmedi ve gelecek yaz dönemine doğru 'tekrar görüşelim' denildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ajax ile resmen anlaştı: Transferde son karar Jose Mourinho'nun!

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNDE DUSAN TADIC KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin hücum hattının çok ağır olduğunu düşünen Jose Mourinho, Dusan Tadic gibi tecrübeli isimlerle devam edip etmeme konusunda an itibarıyla kritik hesaplar yapıyor. Portekizli hoca, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile devam edilse dahi ön bölgeye yıldız isim takviyeleri istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ajax ile resmen anlaştı: Transferde son karar Jose Mourinho'nun!

DUSAN TADIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 49 maça çıkan Dusan Tadic, 13 gol ve 16 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

TADIC İÇİN BAŞKA TALİP VAR MI?
Yıldız hücumcuyu Suudi Arabistan'dan da istiyorlar.
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#jose mourinho
#jose mourinho
#Fenerbahçe Transferleri
#Ajax
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#dusan tadic
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