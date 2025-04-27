Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

Transferde son 10 yılda en çok kâr edenler, futbol dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Victor Osimhen'i yaklaşık 79 milyon Euroya Napoli'ye satan Lille zirveye kurulurken, altyapı oyuncularından gelen gelirlerin hariç tutulduğu listede Club Brugge ve Genk gibi ekipler de yer aldı. Esasen ise oyuncu alım satımıyla son 10 yılda müthiş gelirler elde edildi.

TRANSFERDE SON 10 YILDA EN ÇOK KÂR EDEN 10 TAKIM

1 - Lille (Fransa) | 436 Milyon Euro kâr elde edildi.

2 - Club Brugge (Belçika) | 330 Milyon Euro kâr elde edildi.

3 - Eintracht Frankfurt (Almanya) | 280 Milyon Euro kâr elde edildi.

4 - Sporting Lizbon (Portekiz) | 280 Milyon Euro kâr elde edildi.

5 - RB Leipzig (Almanya) | 256 Milyon Euro kâr edildi.

6 - PSV Eindhoven (Hollanda) | 224 Milyon Euro kâr edildi.

7 - RB Salzburg (Avusturya) | 221 Milyon Euro kâr edildi.

8 - Genk (Belçika) | 193 Milyon Euro kâr edildi.

9 - Benfica (Portekiz) | 185 Milyon Euro kâr edildi.

10 - Ajax (Hollanda) | 177 Milyon Euro kâr edildi.