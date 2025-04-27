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 | Burak Ayaydın

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

Transferde yıldız yatırımını ön plana çıkaranlar adeta kâr etmeye doymuyor. Victor Osimhen'i yüksek bedelle Napoli'ye satan Lille; an itibarıyla son 10 yılda transfer gelirlerinde zirvede yer aldı, işte detaylar.

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Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 17:21

Transferde son 10 yılda en çok kâr edenler, futbol dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Victor Osimhen'i yaklaşık 79 milyon Euroya Napoli'ye satan Lille zirveye kurulurken, altyapı oyuncularından gelen gelirlerin hariç tutulduğu listede Club Brugge ve Genk gibi ekipler de yer aldı. Esasen ise oyuncu alım satımıyla son 10 yılda müthiş gelirler elde edildi.

TRANSFERDE SON 10 YILDA EN ÇOK KÂR EDEN 10 TAKIM

1 - Lille (Fransa) | 436 Milyon Euro kâr elde edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

2 - Club Brugge (Belçika) | 330 Milyon Euro kâr elde edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

3 - Eintracht Frankfurt (Almanya) | 280 Milyon Euro kâr elde edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

4 - Sporting Lizbon (Portekiz) | 280 Milyon Euro kâr elde edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

5 - RB Leipzig (Almanya) | 256 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

6 - PSV Eindhoven (Hollanda) | 224 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

7 - RB Salzburg (Avusturya) | 221 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

8 - Genk (Belçika) | 193 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

9 - Benfica (Portekiz) | 185 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

10 - Ajax (Hollanda) | 177 Milyon Euro kâr edildi.

Transferde son 10 yılın en çok kazananları ve Victor Osimhen detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN İÇİN NAPOLI NE KADAR İSTİYOR?
Nijeryalı yıldız için yüklü bir bonservis bedeli ödeyen Napoli, yetenekli hücumcu için en az 70 milyon Euro bekliyor.
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