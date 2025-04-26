Victor Osimhen için yeni iddia! Mohamed Salah'tan vazgeçip Napoli'nin kapısını çalacaklar

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen büyük takımların transfer listesinde. Osimhen için İngiltere'den bir transfer iddiası geldi. Suudi Arabistan'dan dev bir kulübün Mohamed Salah transferinden vazgeçeceği Osimhen'e yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için yine bir transfer iddiası gündeme geldi. Bu sezon attığı 30 gol ve 7 asist ile lige damga vuran Osimhen İngiltere basınında konuşuluyor.

OSIMHEN İÇİN YENİ İDDİA

talkSPORT'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Mohamed Salah'ın transferi için ayırdığı bütçeyi bir başka büyük isme harcamayı planlıyor. Al Hilal, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'i transferdeki yeni hedef olarak belirledi.



SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberin devamında; Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynamaya sıcak bakan 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Al Hilal'in teklifiyle yakından ilgilendiği yazıldı.

Öte yandan The Athletic yazarı David Ornstein, Osimhen'in yeni adresine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Premier League kulüpleri, oyuncunun maaş beklentilerinin karşılanmasının zor olduğu ve belki de aradıkları oyuncu/karakter tipine uymadığı yönünde düşünüyor. Bu takımlar arasında oluşan ortak görüş, Suudi Arabistan'ın onun için olası bir hedef olabileceği yönünde."